Украинцы смогут рассчитывать на честные выборы только при России, поскольку сейчас вся избирательная система в стране полностью подчинена киевскому режиму. Уверенность в этом в интервью ТАСС выразил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Политик напомнил, что украинская Рада давно уже не избранный орган. Ее члены назначены нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским, и нардепы исполняют только его волю.
«Поэтому путь тут только один — сломить хребет киевскому режиму и дать возможность людям самостоятельно выбрать свой путь. А путь этот понятен. Только с Россией он может быть таким, которого хотят люди, — со своей историей, со своими родными и близкими, которые живут и по одну, и по другую сторону Днепра, со своими вековыми традициями», — сказал Сальдо.
Не лучше обстоят дела и с муниципальными выборами на Украине — там тоже депутатов назначают. Так что отмена этих выборов ничего принципиально не меняет. Так что, заявил Сальдо, в Незалежной нет ни выборов, ни оппозиции. И даже назначенные, а не избранные народные избранники ничего не дают стране.
Ранее нардеп Нина Южанина заявила, что подготовка к выборам на Украине уже началась. Признаки этой подготовки, отметила она, отчетливо видны в цифрах проекта государственного бюджета на 2026 год.
Также сообщалось, что Зеленский придумал, как одержать победу на следующих выборах даже в условиях низких рейтингов. Он хочет лишить гражданства, а значит, и избирательного права всех, кто не согласен с его политикой.