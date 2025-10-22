«Поэтому путь тут только один — сломить хребет киевскому режиму и дать возможность людям самостоятельно выбрать свой путь. А путь этот понятен. Только с Россией он может быть таким, которого хотят люди, — со своей историей, со своими родными и близкими, которые живут и по одну, и по другую сторону Днепра, со своими вековыми традициями», — сказал Сальдо.