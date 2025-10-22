Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владельца алабая оштрафовали в Иркутском районе за нарушение правил выгула

В деревне Грановщина оштрафовали хозяина собаки породы алабай.

Источник: Freepik

Поводом стало обращение местной жительницы, которая жаловалась, что крупная собака свободно бегает по улице без намордника и присмотра. Об этом сообщает Уполномоченный по правам ребёнка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.

Собственница участка рассказала, что собака неоднократно представляла опасность. В одном из случаев животное забежало на детскую площадку, где напало на маленькую собаку и напугало играющих детей.

«Этот инцидент вызвал обоснованное беспокойство у жителей за безопасность малышей — ведь хозяин не контролировал своего питомца», — сказала Татьяна Афанасьева.

После проверки жалобы административная комиссия оштрафовала владельца собаки. Решение было принято для обеспечения безопасности жителей деревни и предотвращения подобных происшествий в будущем.