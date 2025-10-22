Сенсационное открытие сделали археологи Гродековского музея

Писаница включает в себя три рисунка — это две личины, похожие на всем известные петроглифы, расположенные близ сёл Сикачи-Алян и Шереметьево, а также на реке Кия, и одно изображение, выполненное из нескольких параллельных линий. Часть писаницы скрывают белые потёки, возникшие в результате эрозии скалы, поэтому чтобы точно понять, что под ними, необходимо специальное оборудование.