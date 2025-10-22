Сенсационное открытие сделали археологи Гродековского музея

Археологи Хабаровского краевого музея имени Гродекова в ходе экспедиции в район имени Лазо сделали сенсационное открытие — недалеко от села Бичевая на реке Хор специалистами обнаружен новый объект древнего наскального искусства. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», учёные нашли небольшую писаницу, выполненную красной охрой.
По словам начальника научно-исследовательской лаборатории археологии и палеогеографии учреждения Анны Шиповаловой, экспедиция была организована после обращения местных жителей, которые рассказали об увиденных ими необычных рисунках. Данная информация подтвердилась в ходе плановой разведки.
— Район этот с точки зрения археологических исследований малоизучен, поэтому очень здорово, что нам помогли жители села Бичевая. Сама писаница расположена на отвесной скале, поэтому подобраться к ней специалистам было непросто. Пока установить точный возраст объекта не представляется возможным — необходимы исследования, — рассказала нашему корреспонденту Анна Шиповалова.
Писаница включает в себя три рисунка — это две личины, похожие на всем известные петроглифы, расположенные близ сёл Сикачи-Алян и Шереметьево, а также на реке Кия, и одно изображение, выполненное из нескольких параллельных линий. Часть писаницы скрывают белые потёки, возникшие в результате эрозии скалы, поэтому чтобы точно понять, что под ними, необходимо специальное оборудование.
Но это ещё не всё. Археологи также решили исследовать прилегающую к месту обнаружения писаницы территорию и нашли остатки небольшого древнего городища. Предварительно установлено, что эта стоянка относится к раннему Железному веку и ориентировочно датируется от первого тысячелетия до нашей эры до первого тысячелетия нашей.
В ходе изысканий на месте обнаружили фрагменты керамики и каменных изделий, в их числе — два венчика керамических сосудов и каменную бусину, относящихся к Польцевской культуре. В настоящее время специалистами Гродековского музея решается вопрос об официальном документировании обнаруженных памятников для дальнейшего изучения.
Напомним, что в сентябре текущего года археологи Хабаровского краевого центра охраны памятников истории и культуры в местечке Чёртов Плёс на берегах реки Кия в районе имени Лазо обнаружили древнее едва различимое изображение солнца, выполненное охрой. Полученные во время экспедиции снимки археологии обработали при помощи специальной программы — она позволяет выявлять сильно затёртые временем наскальные рисунки.