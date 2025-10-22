Ричмонд
Стало известно, что на самом деле происходит в браке Меган Маркл и принца Гарри

Атмосфера вокруг герцогов Сассекских вновь накаляется: по сообщениям RadarOnline, недавнее публичное появление Меган Маркл на парижской Неделе моды лишь подчеркнуло разлаженность в её браке с принцем Гарри.

Пока бывшая актриса активно пытается завоевать авторитет в индустрии моды после неудачных попыток закрепиться в амплуа кулинара и хозяйки, Гарри остаётся сосредоточен на развитии отношений с родными и работе в сфере благотворительности.

Информированный источник утверждает, что между супругами заметно разошлись и жизненные интересы, и представления о будущем; теперь каждый из них движется к своей личной цели. При этом принц Гарри скорее приветствует увлечённость Меган новым делом — она позволяет ему самореализоваться на почве, которая ему ближе.

Тем временем Меган вынашивает серьёзные амбиции: она намерена не просто войти в число икон стиля, но и основать собственный модный дом. В качестве ориентира ей служат успехи экс-подруги Виктории Бекхэм, а сам источник подчёркивает, что Маркл подходит к новому проекту с немалым упорством и основательностью.

В то же время стало известно, что недавние действия Меган вызвали гнев у принца Уильяма: накануне тридцатой годовщины гибели леди Ди она опубликовала неоднозначное видео, записанное неподалёку от места трагедии, что привлекло особое внимание к её персоне.

Раскрыты планы масштабной реформы британской монархии.

