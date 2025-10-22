Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конфискованный у браконьера в Хабаровском крае катер отправят в зону СВО

Мужчина был привлечен к административной ответственности.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае судебные приставы изъяли катер у жителя поселка Ванино, который занимался незаконным выловом крабов и морского трубача. Мужчина был привлечен к административной ответственности, и суд, помимо штрафа, принял решение о конфискации его плавсредства в пользу государства. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Суд признал, что нарушения браконьера представляли серьезную опасность для морских биоресурсов, поэтому его моторный катер Yamaha UF-23 подлежал изъятию. Судебные приставы оперативно установили местонахождение судна и провели процедуру конфискации.

Теперь конфискованный катер, который ранее использовался для незаконного промысла, передан представителям министерства обороны России. Судно отправят в зону специальной военной операции, где оно будет использоваться для нужд российских военнослужащих.