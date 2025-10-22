Конфискованный у браконьера в Хабаровском крае катер отправят в зону СВО

В Хабаровском крае судебные приставы изъяли катер у жителя поселка Ванино, который занимался незаконным выловом крабов и морского трубача. Мужчина был привлечен к административной ответственности, и суд, помимо штрафа, принял решение о конфискации его плавсредства в пользу государства. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Суд признал, что нарушения браконьера представляли серьезную опасность для морских биоресурсов, поэтому его моторный катер Yamaha UF-23 подлежал изъятию. Судебные приставы оперативно установили местонахождение судна и провели процедуру конфискации.
Теперь конфискованный катер, который ранее использовался для незаконного промысла, передан представителям министерства обороны России. Судно отправят в зону специальной военной операции, где оно будет использоваться для нужд российских военнослужащих.