Что лучше — стрижка «лесенка» или «каскад»: стилист дала ответ

Женские стрижки «лесенка» и «каскад» давно пользуются популярностью. Многие задаются вопросом, в чем между ними разница и что лучше выбрать. На самом деле это одна и та же техника, которая придает волосам объем, текстуру и легкость. Об этом KP.RU рассказала стилист-парикмахер Екатерина Квачева.