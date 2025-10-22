Что лучше — стрижка «лесенка» или «каскад»: стилист дала ответ

Женские стрижки «лесенка» и «каскад» давно пользуются популярностью. Многие задаются вопросом, в чем между ними разница и что лучше выбрать. На самом деле это одна и та же техника, которая придает волосам объем, текстуру и легкость. Об этом KP.RU рассказала стилист-парикмахер Екатерина Квачева.
— «Лесенка» это и есть в простонародье каскад. Разницы между ними нет, техника одна и та же. Стрижка каскад — один из самых популярных стилей женских причесок, при котором волосы подстригаются так, чтобы создать мягкий и плавный переход, — пояснила специалист.
Стрижка «каскад» подходит для любого типа волос и формы лица. Она создает мягкий и плавный переход между прядями, а за счет градуировки волосы выглядят более подвижными и объемными. «Каскад» легко адаптируется под разную длину и стиль, поэтому его выбирают как для строгого, так и для более свободного образа.
Эксперт отметила, что стрижка требует минимального ухода, но правильная укладка помогает поддерживать форму и сохранять желаемый вид. «Каскад» — это универсальная стрижка, которая подходит большинству женщин и остается модной вне зависимости от времени года.