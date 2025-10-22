Ричмонд
В Мордовии из-за атаки ВСУ повреждено промышленное предприятие

В ночь на 22 октября беспилотники ВСУ массово атаковали Мордовию. Об этом сообщил глава региона Артем Здунов. По его словам, в результате удара повреждения получило одно из промышленных предприятий Республики.

