Силы ПВО отражают атаку Украины на Ленинградскую область

Дежурные силы российской ПВО отражают атаку ВСУ на Ленинградскую область. Об этом сообщает губернатор Александр Дрозденко. На данный момент известно об уничтожении нескольких вражеских беспилотников.

