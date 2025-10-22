Полковник Алехин: бойцы ВС РФ зажимают противника в Покровске

Российские военные основательно зажимают противника в Покровске в Донецкой народной республике, заявил aif.ru военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алёхин.
«Противника основательно зажимают. Насколько известно, сейчас идут бои в центре Покровска», — сказал Алехин.
Ранее военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что бойцы РФ используют новую тактику при штурме Покровска. По его мнению, город скоро будет освобожден.
Подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис ранее заявил, что российские военные скоро могут прорвать несколько ключевых участков. По его словам, в ближайшее время военнослужащие РФ могут взять под контроль Покровск и Купянск.