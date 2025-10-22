Ричмонд
Мошенники отправляют письма россиянам с фишинговыми ссылками на «призы»

Аферисты начали использовать новую мошенническую схему с фишинговыми рассылками. В письмах говорится о «призе за активность» на популярных маркетплейсах, который якобы можно получить, перейдя по специальной ссылке. Об этом пишет РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Согласно агентству, в письмах содержится ссылка, переход по которой запускает скрипт с загрузкой вредоносного ПО. Программа предоставляет мошенникам удалённый доступ к устройствам.

А ранее телефонные мошенники стали обращаться к россиянам с предложениями заключить договоры на поставку тепловой энергии, чтобы получить доступ к их персональным данным. Аферисты выдают себя за сотрудников тепловых компаний, и настаивают на оформлении договора на поставку тепловой энергии. Под предлогом оформления договора мошенники запрашивают паспортные данные и другую личную информацию. В результате они получают доступ к кредитной истории, информации о работе и личному кабинету на «Госуслугах».

