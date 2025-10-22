Мошенники отправляют письма россиянам с фишинговыми ссылками на «призы»

А ранее телефонные мошенники стали обращаться к россиянам с предложениями заключить договоры на поставку тепловой энергии, чтобы получить доступ к их персональным данным. Аферисты выдают себя за сотрудников тепловых компаний, и настаивают на оформлении договора на поставку тепловой энергии. Под предлогом оформления договора мошенники запрашивают паспортные данные и другую личную информацию. В результате они получают доступ к кредитной истории, информации о работе и личному кабинету на «Госуслугах».