Воронежская гимнастка Мельникова вышла в финал чемпионата мира в трех упражнениях

Геля сразится за медали в многоборье, на брусьях и в опорном прыжке.

В Джакарте продолжается чемпионат мира по спортивной гимнастике. Накануне прошла квалификация у женщин.

Олимпийская чемпионка-2021 Ангелина Мельникова из Воронежа вышла в финал сразу в трех упражнениях. Она стала лучшей в многоборье и в опорном прыжке, и заняла третье промежуточное место на брусьях.

Отметим, что Геля вышла сразу в три финала. У ее подруг по сборной России суммарно три финала — Людмила Рощина стала седьмой в многоборье, Анна Калмыкова — пятой в опорном прыжке, Лейла Васильева финишировала пятой на брусьях.

Теперь 23 октября состоится финал женского индивидуального многоборья — с 14:30. А 24 и 25 октября в столице Индонезии пройдут финалы в отдельных видах — оба дня с 14:30.

Напомним, что российские спортсменки выступают на турнире в нейтральном статусе — без флага и гимна.