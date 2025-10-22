Воронежская гимнастка Мельникова вышла в финал чемпионата мира в трех упражнениях

Отметим, что Геля вышла сразу в три финала. У ее подруг по сборной России суммарно три финала — Людмила Рощина стала седьмой в многоборье, Анна Калмыкова — пятой в опорном прыжке, Лейла Васильева финишировала пятой на брусьях.