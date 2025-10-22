Воронежская гимнастка Мельникова вышла в финал чемпионата мира в трех упражнениях

В Джакарте продолжается чемпионат мира по спортивной гимнастике. Накануне прошла квалификация у женщин.
Олимпийская чемпионка-2021 Ангелина Мельникова из Воронежа вышла в финал сразу в трех упражнениях. Она стала лучшей в многоборье и в опорном прыжке, и заняла третье промежуточное место на брусьях.
Отметим, что Геля вышла сразу в три финала. У ее подруг по сборной России суммарно три финала — Людмила Рощина стала седьмой в многоборье, Анна Калмыкова — пятой в опорном прыжке, Лейла Васильева финишировала пятой на брусьях.
Теперь 23 октября состоится финал женского индивидуального многоборья — с 14:30. А 24 и 25 октября в столице Индонезии пройдут финалы в отдельных видах — оба дня с 14:30.
Напомним, что российские спортсменки выступают на турнире в нейтральном статусе — без флага и гимна.