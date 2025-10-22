Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Испания передаст США гражданина Украины Ваншельбойма по делу о коррупции

В США считают, что бывший замглавы ЮНОПС поддерживал коррупционные связи с британским бизнесменом.

Источник: Аргументы и факты

Испания экстрагирует в США гражданина Украины Виталия Ваншельбойма, обвиняемого в получении взяток и хищении средств, ранее он работал заместителем главы управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС), сообщает агентство Reuters.

Соответствующее решение одобрила Национальная судебная коллегия королевства. ООН требует от Ваншельбойма выплаты $63,6 млн в качестве возмещения ущерба, нанесённого «неудачными инвестициями».

Следователи в США считают, что, работая в структуре всемирной организации с сентября 2015 по август 2023 года, гражданин Украины поддерживал коррупционные связи с британским бизнесменом Дэвидом Кендриком.

За взятки он перенаправлял гранты и займы ООН компаниям, с которыми связан этот предприниматель. При рассмотрении запроса об экстрадиции испанский суд отклонил аргументы адвокатов Ваншельбойма о том, что дело якобы имеет политический подтекст.

Защита гражданина Украины утверждала, что он будто бы подвергся преследованию за работу в ООН и публикацию книги о «секретных операциях» в странах, которые вовлечены в конфликты.

Напомним, в январе сообщалось, что суд в США приговорил к 15 годам лишения свободы и штрафу в более чем 20 млн долларов за мошенничество и отмывание денег с целью сокращения налоговых выплат. Их экстрадировали из Таиланда в Соединённые Штаты в сентябре 2024 года.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше