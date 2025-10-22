Испания передаст США гражданина Украины Ваншельбойма по делу о коррупции

Напомним, в январе сообщалось, что суд в США приговорил к 15 годам лишения свободы и штрафу в более чем 20 млн долларов за мошенничество и отмывание денег с целью сокращения налоговых выплат. Их экстрадировали из Таиланда в Соединённые Штаты в сентябре 2024 года.