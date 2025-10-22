Испания передаст США гражданина Украины Ваншельбойма по делу о коррупции

Испания экстрагирует в США гражданина Украины Виталия Ваншельбойма, обвиняемого в получении взяток и хищении средств, ранее он работал заместителем главы управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС), сообщает агентство Reuters.
Соответствующее решение одобрила Национальная судебная коллегия королевства. ООН требует от Ваншельбойма выплаты $63,6 млн в качестве возмещения ущерба, нанесённого «неудачными инвестициями».
Следователи в США считают, что, работая в структуре всемирной организации с сентября 2015 по август 2023 года, гражданин Украины поддерживал коррупционные связи с британским бизнесменом Дэвидом Кендриком.
За взятки он перенаправлял гранты и займы ООН компаниям, с которыми связан этот предприниматель. При рассмотрении запроса об экстрадиции испанский суд отклонил аргументы адвокатов Ваншельбойма о том, что дело якобы имеет политический подтекст.
Защита гражданина Украины утверждала, что он будто бы подвергся преследованию за работу в ООН и публикацию книги о «секретных операциях» в странах, которые вовлечены в конфликты.
