Аэропорт Калининграда меняет расписание из-за атаки на Ленобласть

Ограничения в воздушном пространстве в нескольких районах Ленобласти повлияли на маршруты самолетов, следующих в Калининград и обратно. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

