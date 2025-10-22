У россиян начнут аннулировать водительские права по состоянию здоровья: какие болезни попали в стоп-лист

Некоторые россияне лишатся водительских прав с 1 марта 2027 года. Именно тогда вступит в силу закон, запрещающий вождение с рядом серьезных заболеваний. Соответственно, права у этих людей аннулируют. Об этом сообщает ТАСС.
Так, документов на вождение лишатся те, у кого диагностированы общие расстройства психологического развития, шизофрения, эпилепсия, шизотипические расстройства личности, а также слепота и аномалия цветового зрения.
О наличии заболевания ГАИ будут информировать медицинские учреждения. Сам же водитель в этом случае обязан пройти внеочередное обязательное медосвидетельствование в течение трех месяцев.
Ранее сообщалось, что автоматическое продление российских водительских удостоверений, введённое в 2022 году, прекратит своё действие с 1 января 2026 года.
Также депутаты Государственной думы РФ предложили предоставить возможность получения водительских прав подросткам с 16 лет за значительные достижения в учебе, спорте или предпринимательской деятельности.
Вместе с тем, с 1 сентября 2025 года в России вступили в силу новые тарифы на оформление автомобильных документов. Так, госпошлина за получение водительского удостоверения увеличится с 2000 до 4000 рублей.