Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У россиян начнут аннулировать водительские права по состоянию здоровья: какие болезни попали в стоп-лист

С 2027 года водительские права будут аннулировать из-за заболеваний.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые россияне лишатся водительских прав с 1 марта 2027 года. Именно тогда вступит в силу закон, запрещающий вождение с рядом серьезных заболеваний. Соответственно, права у этих людей аннулируют. Об этом сообщает ТАСС.

Так, документов на вождение лишатся те, у кого диагностированы общие расстройства психологического развития, шизофрения, эпилепсия, шизотипические расстройства личности, а также слепота и аномалия цветового зрения.

О наличии заболевания ГАИ будут информировать медицинские учреждения. Сам же водитель в этом случае обязан пройти внеочередное обязательное медосвидетельствование в течение трех месяцев.

Ранее сообщалось, что автоматическое продление российских водительских удостоверений, введённое в 2022 году, прекратит своё действие с 1 января 2026 года.

Также депутаты Государственной думы РФ предложили предоставить возможность получения водительских прав подросткам с 16 лет за значительные достижения в учебе, спорте или предпринимательской деятельности.

Вместе с тем, с 1 сентября 2025 года в России вступили в силу новые тарифы на оформление автомобильных документов. Так, госпошлина за получение водительского удостоверения увеличится с 2000 до 4000 рублей.