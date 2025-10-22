FT: США хотят открыть доступ к оружейному плутонию, чтобы ослабить РФ

Минэнерго Соединенных Штатов предоставило энергетическим компаниям возможность получить до 19 мегатонн оружейного плутония из старых боеголовок для использования в качестве топлива на современных ядерных реакторах. Об этом сообщило британское издание Financial Times (FT).
Данная программа рассматривается якобы как часть стратегии по ограничению влияния российских поставщиков на мировой ядерный рынок, отмечается в статье.
— Министерство энергетики США 21 октября опубликовало заявку, которую компании, занимающиеся ядерной энергетикой, могут использовать для получения до 19 мегатонн государственного оружейного плутония из боеголовок времен холодной войны, — говорится в публикации.
Накануне Минэнерго разместило заявку, которую могут подать предприятия, работающие в сфере атомной энергетики. Плутоний предлагается перерабатывать в топливо для реакторов нового поколения.
Издание отметило, что ведомство ожидает интерес к программе со стороны как минимум двух компаний: Oklo Inc., специализирующейся на реакторах на переработанных отходах, и Newcleo, разрабатывающей передовые модульные установки, передает РИА Новости.
8 октября стало известно, что Госдума России приняла решение о денонсации межправительственного соглашения с Соединенными Штатами Америки по утилизации плутония. Под решение также попадают сопутствующие договоры.