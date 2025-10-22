Выяснилось, что с возрастом мужская сперма становится опаснее для потомства

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, выявило, что с возрастом у мужчин в сперматозоидах накапливаются не только случайные, но и так называемые драйверные мутации — изменения, повышающие способность клеток делиться и выживать. Однако эти же мутации значительно увеличивают вероятность передачи наследственных заболеваний будущим поколениям.