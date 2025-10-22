В Омске уберут несуществующую дорогу с карт города

22 октября Омский горсовет рассмотрит проект об исключении автодороги по улице Степана Халтурина из перечня магистралей общего пользования. Она фактически перестала существовать еще в 2012 году.
В середине XIX века началась история данной локации, носившей изначально название «улица Непроезжая». Большая часть 166-метровой дороги исчезла во время строительства Фрунзенского моста с 1986 по 1988 годы. Частные дома на этом участке расселили в 2010 году.
В 2018 году ООО «Триумф-компани» обратилось в горсовет с просьбой пересмотреть статус локации, указывая, что формальность мешает расширению торгового центра «Триумф». Фирма предложила внести 8 млн рублей в городской бюджет в обмен на исключение улицы из реестра.
