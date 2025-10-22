Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В шорт-лист премии Арсеньева вошла хабаровская писательница

Надежда Ташлыкова пишет сказки и рассказы для детей.

Источник: Хабаровский край сегодня

Девять авторов включены в короткий список номинантов общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В. К. Арсеньева, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Она присуждается за лучшие произведения на русском языке на тему Дальнего Востока.

Шорт-лист опубликовали на сайте премии.

«Длинная проза».

Погодина Ольга — «Золото Умальты»,

Рожнева Ольга — «Заветный берег»,

Сысоров Лев — «Лилька».

«Короткая проза».

Гилева Антонина — «Осколки студеного лета»,

Небыков Алексей — «Неодолимая тишина света. Русский хтонический рассказ»,

Котельникова Улита — «Тундра помнит».

«Проза для детей».

Згурская Екатерина — «Тигренок, на которого не хватило краски».

Валевский Анатолий — «Первая скрипка не умирает».

Ташлыкова Надежда — «Земля леопардов».

В этом списке хабаровчанка — Надежда Ташлыкова. Она не профессиональный писатель, но уже много лет пишет сказки и рассказы для детей.

Одна из ее книг — «Земля леопардов», в которой рассказывается о приключении мальчика, который захотел увидеть удивительную дальневосточную кошку.