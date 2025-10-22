В шорт-лист премии Арсеньева вошла хабаровская писательница

Девять авторов включены в короткий список номинантов общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В. К. Арсеньева, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Она присуждается за лучшие произведения на русском языке на тему Дальнего Востока.
Шорт-лист опубликовали на сайте премии.
«Длинная проза».
Погодина Ольга — «Золото Умальты»,
Рожнева Ольга — «Заветный берег»,
Сысоров Лев — «Лилька».
«Короткая проза».
Гилева Антонина — «Осколки студеного лета»,
Небыков Алексей — «Неодолимая тишина света. Русский хтонический рассказ»,
Котельникова Улита — «Тундра помнит».
«Проза для детей».
Згурская Екатерина — «Тигренок, на которого не хватило краски».
Валевский Анатолий — «Первая скрипка не умирает».
Ташлыкова Надежда — «Земля леопардов».
В этом списке хабаровчанка — Надежда Ташлыкова. Она не профессиональный писатель, но уже много лет пишет сказки и рассказы для детей.
Одна из ее книг — «Земля леопардов», в которой рассказывается о приключении мальчика, который захотел увидеть удивительную дальневосточную кошку.