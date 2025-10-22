«Был человеком с большим добрым сердцем»: 24-летнего парня хоронили всем селом

В селе Узян Белорецкого района Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Николаем Семеновым. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.
Николай Львович родился в многодетной семье в 2001 году в Узяне. До шестого класса учился в местной средней школе, а потом — в Серафимовской. Во время учебы завоевывал медали и почетные грамоты за участие в спортивных соревнованиях. Принимал участие в раскопках и перезахоронениях воинов Великой Отечественной войны. После школы вернулся в родной Узян, трудился на пилораме.
В сентябре прошлого года молодой человек подписал контракт с российским Министерством Обороны и отправился добровольцем в зону СВО.
— Погиб в мае текущего года. Был человеком слова и чести, с большим добрым сердцем. Всегда готов был прийти на помощь. Был добродушным, милосердным человеком. В любой компании с первых минут находил общий язык, — заявили в администрация Белорецкого района.
