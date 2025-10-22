Ричмонд
В Госдуме не стали вводить «закон Усольцевых», регулирующий походы с детьми

Депутаты не видят в этом целесообразности.

Источник: Аргументы и факты

В Госдуме не будут вводить закон, регулирующий походы с детьми после исчезновения Усольцевых в Красноярском крае. Об этом пишет федеральный Aif.ru со ссылкой на депутата Олега Леонова.

Олег Леонов сказал, что произошедшее с Усольцевыми — несчастный случай. Он полагает, что они заблудились в тайге.

Идею регулировать из-за этого походы с детьми он не считает разумной.

«Сейчас очень много есть нормативов по организованным походам. Родители для простого семейного похода могут взять своего ребенка куда угодно. Какие-то ограничения, запреты для таких форм туризма я не считаю разумными, этим ничего не добиться. Люди терялись в лесах и будут теряться», — сказал Леонов.

Напомним, что Усольцевы отправились в кратковременный поход в районе Кутурчинского Белогорья 28 сентября. С того дня их никто не видел. Поиски начались лишь спустя несколько дней. Активная фаза завершилась 12 октября, после того как в тайге выпал глубокий снег и ударили морозы. Но поиски продолжаются, однако точечно.

Расследуется уголовное дело об исчезновении Усольцевых. Его передали в отдел по особо важным делам регионального Следственного комитета.

Основная версия — несчастный случай, произошедший с ними. Однако каких-либо следов, кроме машины Усольцевых, за почти месяц поисков не было найдено.

Шаман Виктор Зайцев дал прогноз относительно судьбы Усольцевых. Он не оптимистичен.