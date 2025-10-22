В Госдуме не стали вводить «закон Усольцевых», регулирующий походы с детьми

«Сейчас очень много есть нормативов по организованным походам. Родители для простого семейного похода могут взять своего ребенка куда угодно. Какие-то ограничения, запреты для таких форм туризма я не считаю разумными, этим ничего не добиться. Люди терялись в лесах и будут теряться», — сказал Леонов.