Новосибирцам рассказали, есть ли бензин на АЗС 22 октября

В Новосибирской области обострилась ситуация с поставками автомобильного топлива. На большинстве независимых АЗС были приостановлены продажи бензина марок АИ-92 и АИ-95, а там, где топливо ещё осталось, образовались многокилометровые очереди. Аналитики прогнозируют дальнейший рост цен на горючее, сообщает портал Сиб.фм.