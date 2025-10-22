Новосибирцам рассказали, есть ли бензин на АЗС 22 октября

В Новосибирской области обострилась ситуация с поставками автомобильного топлива. На большинстве независимых АЗС были приостановлены продажи бензина марок АИ-92 и АИ-95, а там, где топливо ещё осталось, образовались многокилометровые очереди. Аналитики прогнозируют дальнейший рост цен на горючее, сообщает портал Сиб.фм.
Эксперты связывают сложившуюся ситуацию с несколькими факторами:
- Последствия атак беспилотников на нефтеперерабатывающие предприятия в южных регионах России.
- Приостановка работы нескольких НПЗ на продолжительный ремонт.
- Усиление сезонного спроса в период уборочной кампании в сельскохозяйственных регионах.
Представитель Российского топливного союза в Новосибирской области Сергей Лацких отмечает, что октябрь будет сложным месяцем для автовладельцев. Поставки бензина осуществляются неравномерно, цены продолжат колебаться в соответствии с биржевыми индикаторами.
По его словам, ситуация с дизельным топливом остается стабильной — оно продолжит поступать в регион, хотя и по повышенным ценам.
Региональные власти создали оперативный штаб для мониторинга ситуации. Как сообщает министерство промышленности и торговли области, в адрес федерального Минэнерго и ПАО «Газпром нефть» направлены обращения с просьбой обеспечить бесперебойные поставки топлива.
Основной поставщик региона — «Газпром нефть» — заявляет о выполнении контрактных обязательств перед партнерами. Проблемы возникают в основном у независимых АЗС, закупающих топливо на бирже.
На фоне кризиса в соцсетях распространяется недостоверная информация, в том числе фальшивые документы, якобы подписанные губернатором. Официальные источники призывают горожан проверять информацию только через подтвержденные каналы коммуникации.