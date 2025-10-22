В Иркутске внедряют новые стандарты спортивной инфраструктуры

Их можно использовать для тренировок круглогодично: летом дети смогут заниматься футболом, а зимой — хоккеем.
Исполняющий обязанности начальника управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутска Дмитрий Метляев проверил, как обустроили площадки на улице 5-й Армии, 69 и в Каштаковской роще. Одна из них готова, вторая будет сдана в эксплуатацию в ноябре. Работы ведутся за счет фонда поддержки избирательных округов, который формируется из бюджета города.
На хоккейном корте по улице 5-й Армии, 69 завершен второй этап модернизации. В 2024 году здесь установили бортовое ограждение, а в 2025-м уложили современное покрытие из искусственной травы.
Особенностью такого покрытия является его универсальность: искусственная трава сохраняет свойства под ледовым покровом. В 2026 году планируется покрасить конструкции и подключить освещение.
В Каштаковской роще на пересечении улиц Петрова, Шевцова и Киренской создается мини-футбольное поле размером 20×40 метров с безопасным искусственным покрытием.
«Площадка давно требовала обновления. Работы ведутся по обращениям жителей и будут завершены в этом году установкой ограждения», — пояснил Дмитрий Метляев.
В перспективе объект будет использоваться и как спортивная инфраструктура соседней школы № 10. На 2026 год запланировано строительство раздевалки и комплексное благоустройство прилегающей территории, сообщает пресс-служба администрации города.
«Эти многофункциональные пространства позволяют заниматься спортом круглый год. Раньше подобную практику применяли только на крупных спортивных объектах, сейчас точечно обустраиваем площадки в шаговой доступности. Самое главное — делаем это по запросам горожан: объекты для занятий спорта размещаем там, где им удобно. Считаю, это хороший пример совместной работы инициативных жителей, депутатов, подрядчиков и администрации города. В таком ключе продолжим развивать спортивную инфраструктуру в дальнейшем», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.