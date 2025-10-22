В Иркутске внедряют новые стандарты спортивной инфраструктуры

«Эти многофункциональные пространства позволяют заниматься спортом круглый год. Раньше подобную практику применяли только на крупных спортивных объектах, сейчас точечно обустраиваем площадки в шаговой доступности. Самое главное — делаем это по запросам горожан: объекты для занятий спорта размещаем там, где им удобно. Считаю, это хороший пример совместной работы инициативных жителей, депутатов, подрядчиков и администрации города. В таком ключе продолжим развивать спортивную инфраструктуру в дальнейшем», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.