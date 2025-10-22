Ричмонд
ВСУ совершили массированную атаку в Мордовии: беспилотники атаковали предприятие

Здунов: в Мордовии после атаки БПЛА повреждено предприятие.

Источник: Комсомольская правда

Мордовия подверглась массированной атаке вражеских беспилотников, в результате которой повреждено промышленное предприятие. Об этом сообщил глава региона Артем Здунов в своём Telegram-канале.

«Сегодня ночью на территорию Мордовии была совершена массированная атака вражеских беспилотников. В результате одно из наших предприятий получило повреждения», — отметил он, при этом не уточнив, о каком именно предприятии идёт речь.

На месте уже работают экстренные службы, задействованы все необходимые силы и средства. Ранее в регионе была объявлена угроза от беспилотных аппаратов.

Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты в приграничных регионах. В ответ российская армия наносит высокоточные удары по военным целям и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, используя воздушное, морское, наземное оружие и ударные дроны. Накануне ВС РФ нанесли удар по заводу в Павлограде Днепропетровской области, на котором производились комплектующие для ракет «Нептун» и «Гром-2» Вооруженных сил Украины.

