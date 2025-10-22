Мужчина планирует платить кошкам алименты после развода с женой 10 лет

В Стамбуле (Турция) завершился бракоразводный процесс, привлекший внимание благодаря нетипичной договорённости: мужчина обязался материально поддерживать не только бывшую жену, но и их общих питомцев.
По данным газеты Hürriyet, пара, прожив в браке два года, рассталась из-за серьёзного разлада, приведшего к полному краху супружеских отношений.
После официального развода, состоявшегося в стенах стамбульского семейного суда, бывший супруг по имени Бугра передал опеку над двумя кошками жене, Эзги.
Решая финансовые вопросы, стороны заключили соглашение: мужчина выплатит экс-супруге единовременную компенсацию в размере 550 тысяч лир (более миллиона рублей), а кроме того — обязуется ежеквартально перечислять по 10 тысяч лир (примерно 20 тысяч рублей) на содержание оставшихся в семье животных. Это соглашение будет действовать 10 лет.
