Мужчина планирует платить кошкам алименты после развода с женой 10 лет

Решая финансовые вопросы, стороны заключили соглашение: мужчина выплатит экс-супруге единовременную компенсацию в размере 550 тысяч лир (более миллиона рублей), а кроме того — обязуется ежеквартально перечислять по 10 тысяч лир (примерно 20 тысяч рублей) на содержание оставшихся в семье животных. Это соглашение будет действовать 10 лет.