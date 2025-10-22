В Бурятии хотят платить по 5000 рублей за сообщение о пьяных водителях

«В первую очередь о факте нарушения необходимо сообщить сотрудникам полиции. Затем в течение 90 календарных дней с паспортом обратиться в минтранс Бурятии и написать заявление, которое будет рассмотрено в течение 5 рабочих дней», — сказано в релизе. В ведомстве уточнили, что деньги выдадут, если факт пьяного вождения подтвердится.