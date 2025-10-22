Ричмонд
В Бурятии хотят платить по 5000 рублей за сообщение о пьяных водителях

Деньги выдадут, если информация подтвердится.

Источник: Комсомольская правда

В Бурятии будут выплачивать по пять тысяч рублей за сообщение о пьяном вождении. Соответствующий нормативно-правовой акт приняли власти республики.

О механизме получения выплаты рассказывает пресс-служба Минтранса республики.

«В первую очередь о факте нарушения необходимо сообщить сотрудникам полиции. Затем в течение 90 календарных дней с паспортом обратиться в минтранс Бурятии и написать заявление, которое будет рассмотрено в течение 5 рабочих дней», — сказано в релизе. В ведомстве уточнили, что деньги выдадут, если факт пьяного вождения подтвердится.

Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что в 2024 году пьяные водители в этом регионе совершили 201 ДТП, при этом погибли 54 человека и 274 получили травмы.

Как новосибирец лишился «Тойоты Камри» за пьяное вождение у дома, читайте здесь на KP.RU.

В то же время петербуржец оспорил штраф за пьяное вождение и доказал, что его спутали с другим.

Накануне в Государственной думе предложили лишать мигрантов разрешения на временное проживание за вождение в алкогольном или наркотическом состоянии.