Чемпион Кожевников признался, что не одобряет драк в хоккее

Двукратный олимпийский чемпион, хоккеист Александр Кожевников признался, что не одобряет драк в хоккее и не хотел бы, чтобы подобную традицию перенимали российские клубы.
Об этом он сказал, оценивая действия нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» Никиты Гребенкина, устроившего драку в домашнем матче с канадским защитником «Сиэтла» Кейлом Флери.
«Для НХЛ драки — нормальное явление, поэтому Гребенкин здесь проявил характер, поступил как настоящий хоккеист, однако лично я драки не одобряю. Канадцы их ввели, учитывая свою историю, традицию, но нам это перенимать не нужно. Потому что хоккей — это искусство, театр», — сказал Кожевников.
Как сообщалось, Национальная хоккейная лига обеспокоена тем, что главная арена хоккейного турнира Олимпиады-2026 не будет подготовлена должным образом.