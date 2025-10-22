Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чемпион Кожевников признался, что не одобряет драк в хоккее

Хоккеист Кожевников выразил свое неодобрение по поводу драк на льду. Он рассматривает хоккей как искусство и театр.

Источник: Аргументы и факты

Двукратный олимпийский чемпион, хоккеист Александр Кожевников признался, что не одобряет драк в хоккее и не хотел бы, чтобы подобную традицию перенимали российские клубы.

Об этом он сказал, оценивая действия нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» Никиты Гребенкина, устроившего драку в домашнем матче с канадским защитником «Сиэтла» Кейлом Флери.

«Для НХЛ драки — нормальное явление, поэтому Гребенкин здесь проявил характер, поступил как настоящий хоккеист, однако лично я драки не одобряю. Канадцы их ввели, учитывая свою историю, традицию, но нам это перенимать не нужно. Потому что хоккей — это искусство, театр», — сказал Кожевников.

Как сообщалось, Национальная хоккейная лига обеспокоена тем, что главная арена хоккейного турнира Олимпиады-2026 не будет подготовлена должным образом.