Чемпион Кожевников признался, что не одобряет драк в хоккее

«Для НХЛ драки — нормальное явление, поэтому Гребенкин здесь проявил характер, поступил как настоящий хоккеист, однако лично я драки не одобряю. Канадцы их ввели, учитывая свою историю, традицию, но нам это перенимать не нужно. Потому что хоккей — это искусство, театр», — сказал Кожевников.