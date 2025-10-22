Омичи, прилетевшие с отдыха в Турции, застряли в Казахстане

Сегодня утром, 22 октября, из-за густого тумана в Омске не смогли приземлиться сразу три рейса — из Москвы, Владивостока и Турции. По данным омского аэропорта, их направили на запасные аэродромы. Так, пассажиры рейса Москва — Омск оказались в Новосибирске, рейса Владивосток — Омск — в Тюмени, а омичи, летевшие с отдыха в Анталье, оказались и вовсе в другом государстве — в казахстанской Астане.