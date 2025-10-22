30-летие лицея ИГУ отметили в Иркутске

«Эти три десятилетия стали особым временем в истории образования региона — временем становления уникальной образовательной традиции. Юбилей — это не только встреча поколений выпускников, но и момент осознания ответственности для нынешних учеников. Уверен, что теплые воспоминания о школьных годах в стенах лицея навсегда останутся в сердцах всех, кто здесь учился и работал. Желаю коллективу сохранять дух новаторства, который всегда отличал это учебное заведение», — сказал Максим Парфенов.