30-летие лицея ИГУ отметили в Иркутске

Мероприятие прошло в актовом зале ИРНИТУ и собрало более 500 участников, включая выпускников разных лет, учащихся, педагогов и почетных гостей.
С приветственными словами выступили исполняющий обязанности министра образования Иркутской области Максим Парфенов, депутат Законодательного собрания Галина Кудрявцева, заместитель мэра — председатель комитета по управлению Свердловским округом Иркутска Антон Медко, а также ректоры ведущих вузов региона.
«30 лет для лицея — это не подведение итогов, а старт новых свершений. Мы гордимся, что сохранили традиции академического образования, заложенные Иркутским госуниверситетом в 1995 году, и продолжаем развиваться как инновационная площадка. Открытие класса “Сириуса” и “Газпром-класса” подтверждает: быть лицеистом — значит нести ответственность за будущее региона и страны. Нас объединяют прекрасные ученики, сильные педагоги и партнеры, готовые к новым образовательным свершениям», — отметила директор лицея ИГУ Елена Кузьмина.
«Эти три десятилетия стали особым временем в истории образования региона — временем становления уникальной образовательной традиции. Юбилей — это не только встреча поколений выпускников, но и момент осознания ответственности для нынешних учеников. Уверен, что теплые воспоминания о школьных годах в стенах лицея навсегда останутся в сердцах всех, кто здесь учился и работал. Желаю коллективу сохранять дух новаторства, который всегда отличал это учебное заведение», — сказал Максим Парфенов.
От имени губернатора Иркутской области Игоря Кобзева он передал восемь благодарственных писем преподавателям лицея ИГУ, а также приветственный адрес директору. В рамках театрализованной программы «Уроки юбилея» новым лицеистам вручили билеты учащихся, также состоялось награждение педагогов.
«Выпускники лицея демонстрируют блестящую подготовку, конкурируя в ведущих вузах страны. Это подтверждает престиж и востребованность вашего образования. Уверен, что заложенный фундамент позволит коллективу и ученикам покорить любые высоты. От имени мэра Руслана Болотова сердечно поздравляю лицей ИГУ с 30-летием! Желаю учреждению процветания, а его воспитанникам — всегда идти по жизни с высоко поднятой головой», — подчеркнул Антон Медко.