Джеки Чан выбрал режиссера фильма, съемки которого пройдут в Казахстане

Как передает медиакомпания Salem Entertainment на своей странице в Instagram, Джеки Чан лично выбрал каскадера, постановщика боевых сцен и актера. Им стал Роберт Кун.
Роберт Кун — один из казахстанских кинематографистов, которые работают с известными зарубежными проектами. Он ставил экшен-сцены для Disney, Paramount, Universal, 20th Century Fox.
Также казахстанец участвовал в создании фильмов «Майор Гром: Игра», «Особо опасен», «Он — дракон», «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» и многих других.
Съемки продолжения культовой франшизы начнутся весной 2026 года.
