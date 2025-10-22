Ричмонд
Байкальский курорт «Гора Соболиная» признан лучшим для семейного отдыха

Горнолыжный комплекс «Гора Соболиная» в Байкальске получил престижную награду как лучший семейный курорт России.

Источник: Правительство Иркутской области

Церемония вручения национальной премии горнолыжной индустрии прошла в Москве. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

«Горнолыжный курорт “Гора Соболиная” — это некий бренд-образ Байкальска, который делает город узнаваемым, что является ключевым при продвижении туристических территорий в рамках нацпроекта “Туризм и гостеприимство”», — руководитель агентства по туризму Иркутской области отметила Евгения Найденова.

Недавно на курорте открыли новую канатную дорогу длиной более километра. На строительство выделили 400 миллионов рублей в виде льготного займа при поддержке правительства Иркутской области.

Национальная премия вручается с 2018 года для поощрения лучших проектов в горнолыжной отрасли. В этом году победителей выбирали в 50 категориях, что показывает растущее значение зимнего туризма в стране.