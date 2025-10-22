Омичей предупредили о «молчаливой эпидемии» остеопороза

Врач рекомендовал сбалансированное питание с употреблением молочных продуктов, жирной рыбы, яиц, зелени и орехов. Суточная норма кальция должна составлять около 1000 мг, витамина D — 800−1000 МЕ. Также важно ограничить потребление соли и кофеина, которые выводят кальций из организма.