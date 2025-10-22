Омичей предупредили о «молчаливой эпидемии» остеопороза

21 октября омский минздрав опубликовал развернутый комментарий терапевта Калачинской ЦРБ Дмитрия Бондаренко о заболевании, которое называют «молчаливой эпидемией». Остеопороз характеризуют снижением плотности костных тканей и ростом вероятности переломов даже от незначительных травм.
Специалист перечислил основные факторы риска: возраст старше 50 лет, женский пол — особенно дамы после менопаузы, наследственная предрасположенность, нехватка кальция и витамина D, малоподвижный образ жизни, длительный прием некоторых лекарственных препаратов, вредные привычки. Отказ от курения и чрезмерного употребления алкоголя существенно снижает риски заболевания.
«Предотвратить развитие остеопороза гораздо проще, чем лечить возникшие осложнения», — подчеркнул Дмитрий Бондаренко.
Врач рекомендовал сбалансированное питание с употреблением молочных продуктов, жирной рыбы, яиц, зелени и орехов. Суточная норма кальция должна составлять около 1000 мг, витамина D — 800−1000 МЕ. Также важно ограничить потребление соли и кофеина, которые выводят кальций из организма.
Регулярные физические упражнения укрепляют мышечную систему и повышают минеральную плотность костей. Особенно полезны йога, плавание, пешие прогулки и танцы. Необходимо уделять внимание тренировкам для спины и ног — наиболее уязвимых перед развитием остеопороза.
Для своевременного выявления признаков остеопороза рекомендуется регулярно проходить денситометрию — метод диагностики состояния костной ткани.
