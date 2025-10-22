Красноярские школьники сделали обереги для участников спецоперации

Как рассказали педагоги, каждый талисман ребята делали своими руками, вкладывая в него тепло, любовь и веру. По их словам, эти простые, но искренние подарки станут символом поддержки и напоминанием бойцам о том, что дома их любят, ждут и гордятся ими, сообщают в соцсетях управления образования.
В ближайшее время обереги будут переданы на передовую — они должны стать для защитников источником моральной силы и напоминанием о мирной жизни, ради которой они выполняют свой долг.
Акция прошла в рамках мероприятий, посвящённых Году защитника Отечества — 2025 и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.