Красноярские школьники сделали обереги для участников спецоперации

Как рассказали педагоги, каждый талисман ребята делали своими руками, вкладывая в него тепло, любовь и веру. По их словам, эти простые, но искренние подарки станут символом поддержки и напоминанием бойцам о том, что дома их любят, ждут и гордятся ими, сообщают в соцсетях управления образования.