Красноярские школьники сделали обереги для участников спецоперации

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В школе № 8 Кировского района прошла патриотическая акция. Ученики вместе с родителями изготовили обереги для военнослужащих, находящихся на передовой.

Источник: НИА Красноярск

Как рассказали педагоги, каждый талисман ребята делали своими руками, вкладывая в него тепло, любовь и веру. По их словам, эти простые, но искренние подарки станут символом поддержки и напоминанием бойцам о том, что дома их любят, ждут и гордятся ими, сообщают в соцсетях управления образования.

В ближайшее время обереги будут переданы на передовую — они должны стать для защитников источником моральной силы и напоминанием о мирной жизни, ради которой они выполняют свой долг.

Акция прошла в рамках мероприятий, посвящённых Году защитника Отечества — 2025 и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.