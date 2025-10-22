Срок расплаты по долгам пропавшего Сергея Усольцева придет в ноябре 2025

Срок расплаты по долгам Сергея Усольцева придет 14 ноября. Об этом пишет федеральный Aif.ru.
Сергей Усольцев является собственником предприятия. 14 ноября он должен вернуть долги.
«Это один из многих долгов его завода, которые он обязан отдать. Но вместо этого последние два года активы и прибыль с его завода куда-то исчезали — отдавать нечем и не с чего. Возможно, в этом кроется мотив исчезновения бизнесмена с семьей», — предполагают журналисты.
Сергей Усольцев владеет заводом по производству порошковых красок «Поливест-Железногорск». Предприятия основано в 2008 году. У завода были масштабные планы, в том числе по экспорту продукции в Казахстан, Киргизию, Узбекистан. Однако бизнес, видимо, не был таким успешным, а грантовые средства, которые для этого брались, нужно возвращать. Срок подходит к 14 ноября 2025 года. Есть вероятно, что долги придется возвращать соучредителям предприятия. При этом последние два года, как пишут журналисты, предприятие фиксирует нулевую выручку.
Напомним, что Сергей, Ирина и Арина Усольцевы пропали 28 сентября в Партизанском районе Красноярского края. Они отправились в небольшой поход к скале Буратинка в Кутурчинском Белогорье близ реки Мина. В пути погода испортилась, а мобильные телефоны оказались недоступны. Последний сигнал зафиксировали в день исчезновения.
Несмотря на самые масштабные за последние годы поиски, в которых участвовали волонтеры и поисковики со всей России, следов Усольцевых, кроме их автомобиля, не удалось найти.
Следствие предполагает, что с ними произошел несчастный случай.
Шаман Виктор Зайцев провел обряд и узнал, что могло произойти с Усольцевыми. Он уверен, что дочь жива.
Знакомый Усольцевых и однофамилец также высказал предположение, что могло произойти с ними в тайге. У него три версии.