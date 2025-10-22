Срок расплаты по долгам пропавшего Сергея Усольцева придет в ноябре 2025

Сергей Усольцев владеет заводом по производству порошковых красок «Поливест-Железногорск». Предприятия основано в 2008 году. У завода были масштабные планы, в том числе по экспорту продукции в Казахстан, Киргизию, Узбекистан. Однако бизнес, видимо, не был таким успешным, а грантовые средства, которые для этого брались, нужно возвращать. Срок подходит к 14 ноября 2025 года. Есть вероятно, что долги придется возвращать соучредителям предприятия. При этом последние два года, как пишут журналисты, предприятие фиксирует нулевую выручку.