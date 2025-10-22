В Правобережном округе Иркутска подвели предварительные итоги года

«Благодарю жителей Правобережного округа и всех иркутян за терпение. Более двух лет у нас велись технологически сложные работы, которые приносили много неудобств. Восстановление нарушенного благоустройства находится на особом контроле нашего комитета. В случае нарушений выставляем штрафы подрядчикам. Так, в этом году их размер составил более 2 млн рублей», — отметила Елена Торохова.