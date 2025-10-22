В Правобережном округе Иркутска подвели предварительные итоги года

Она озвучила результаты обновления различных пространств, ремонта дорог и дворов, перспективы развития этой части Иркутска.
«2025-й — год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. К юбилею завершен ремонт мемориала “Вечный огонь”, отремонтирована подпорная стена, восстановлено музыкальное сопровождение Поста № 1. Помимо этого, 8 мая в честь 50-летия открытия мемориального комплекса проведены праздничные мероприятия с участием его создателей, была подготовлена тематическая фотовыставка», — отметила глава округа.
Летом отремонтировали 21 двор многоквартирных домов. Средства на это выделяли из городского бюджета, как за счет фонда поддержки избирательных округов, так и в виде субсидии управляющим организациям. Как правило, обновляли проезды и тротуары, обустраивали парковки, детские и спортивные площадки, устанавливали ограждения. Такие работы провели, например, на Российской, 2, Сухэ-Батора, 13 и Грязнова, 7.
В 2025-мв Правобережном округе реализовано 12 проектов жителей в рамках областных программ «Народные инициативы» и «Есть решение»: созданы две спортивные и детская площадки в Пади Грязнуха и на Карпинской, 21/1; проведен ремонт территории у Дома архитекторов в Черемховском переулке; восстановлено напольное покрытие у амфитеатра на острове Юность; на Марата, 31 открылось молодежное творческое пространство «Арт-резиденция» и другое.
За счет городской казны установили шесть детских площадок, в Зеленом сделали две лестницы. Также отремонтировали семь пешеходных мостов и лестниц.
По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в северной части острова Юность создают новое общественное пространство в виде палубы корабля с мачтой, полностью обновляют сквер Декабристов и площадь у танка «Иркутский комсомолец».
Весь строительный сезон по нацпроекту приводили в нормативное состояние 8 участков автомобильных дорог общей протяженностью 9 км на улицах Дзержинского, Рабочая, Российская, Дмитрия Донского, Карбышева, Чапаева, Подгорная, в переулке Черемховском. На объектах обновляли тротуары, освещение, выполняли озеленение. В центральной части города перед началом работ полностью заменили инженерные сети. Ремонт находится на завершающей стадии.
Отдельной темой радиоэфира стала реализация инфраструктурных проектов в Рабочем: прокладка теплового луча, строительство самотечных канализационных коллекторов, реконструкция напорных трубопроводов. В результате проложено 25 км инженерных сетей, будет закрыто семь котельных.
Помимо этого, проводились масштабные работы по замене электрических сетей на улицах Фридриха Энгельса, Ушаковская, Карла Либкнехта, Марата. На Октябрьской Революции завершается капитальный ремонт водопровода, восстановлена резервная система водоснабжения для Куйбышевского района с применением новых технологий.
«Благодарю жителей Правобережного округа и всех иркутян за терпение. Более двух лет у нас велись технологически сложные работы, которые приносили много неудобств. Восстановление нарушенного благоустройства находится на особом контроле нашего комитета. В случае нарушений выставляем штрафы подрядчикам. Так, в этом году их размер составил более 2 млн рублей», — отметила Елена Торохова.
Вместе с этим реализация проектов по обновлению инженерной инфраструктуры позволяет строить планы по развитию отдельных районов, сообщает пресс-служба мэрии. Речь идет о Знаменском предместье, где планируют масштабное строительство, которое позволит переселить горожан в более комфортное жилье, снести аварийный фонд, возвести социальные объекты.
«Начало уже положено. Определен застройщик, который по договору комплексного развития территории займется реновацией участка в границах улиц Баррикад, Напольная, Зимняя, Тулунская, Сарафановскаяи Слюдянская. Здесь расположено 73 двухэтажных дома, будет переселено почти 1300 иркутян. Ведется работа по подготовке и других площадок КРТ в этом районе», — пояснила заммэра.
Елена Торохова также рассказала о том, как в центре города приводят в надлежащее состояние объекты культурного наследия. Ремонт таких зданий проводит Фонд капитального ремонта Иркутской области и региональное правительство: восстановлены здания филармонии, ТЮЗа, Дом офицеров. Продолжаются масштабные работы в здании стоматологической поликлиники.
Программу с участием главы Правобережного округа Елены Тороховой можно послушать 22 октября на радиостанциях «Маяк Иркутск» в 09:40, «Радио России Иркутск» в 20:40, «Вести FM Иркутск» в 17:50.