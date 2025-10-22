Ричмонд
Юные баскетболисты из Иркутска стали чемпионами области

Иркутск, НИА-Байкал — В Ангарске прошло Первенство Иркутской области по баскетболу среди юношей 2012 года рождения.

Источник: Мэрия Иркутска

Команда спортивной школы «Спартак» из Иркутска заняла первое место, уверенно обыграв соперников.

В турнире участвовали четыре команды: две из Иркутска и две из Ангарска. Воспитанники «Спартака» под руководством тренера Константина Наваренко продемонстрировали впечатляющую игру, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Самой напряженной стала встреча с командой спортивной школы № 4 из Иркутска, которая завершилась с преимуществом в 46 очков. Остальные игры закончились с еще более значительным перевесом.

В составе победившей команды 12 юных спортсменов: Максим Белаш, Александр Брутчиков, Тимофей Дейч, Данил Ефимов, Владимир Климов, Богдан Клюев, Захар Литвин, Артем Мустафаев, Иван Охват, Александр Пешкичев, Вреж Халатян и Артем Яременко. Максим Белаш и Данил Ефимов вошли в пятерку лучших игроков турнира.

Результаты соревнований:

1 место — спортивная школа «Спартак» (Иркутск);

2 место — спортивная школа № 4 (Иркутск);

3 место — «Сибирь» (Ангарск);

4 место — Дворец творчества детей и молодежи (Ангарск).

Это вторая подряд победа «Спартака» в Первенстве области. В начале декабря юные баскетболисты представят Иркутскую область на межрегиональном этапе Первенства России среди команд Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.