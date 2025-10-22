Центр Волгограда к 1 декабря подготовят для расширения платных парковок

Платные парковочные места будут размечены на пр-те Ленина в границах ул. 13 Гвардейской и ул. Пражской, а также в границах ул. Пражской и ул. 7 Гвардейской; на ул. 13-й Гвардейской; ул. Гагарина; ул. Коммунистической; ул. Мира; ул. Порт-Саида; ул. Пражской; ул. Симбирцева; на набережной им. 62 Армии, а также местном проезде до от ул. Калинина. Здесь также будут установлены специальные знаки.