Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Компенсацию за страдание получат пострадавшие в ДТП в Комсомольске

Суд Комсомольска-на-Амуре учёл тяжесть травм и последствия аварии.

Источник: Freepik

В Комсомольске-на-Амуре суд рассмотрел дело о компенсации морального вреда после ДТП, сообщает телеграм-канал сообщества судов Хабаровского края.

Двое пострадавших получили серьёзные травмы: один перенёс операцию по восстановлению коленного сустава, второй — удаление почки.

Изначально истцы требовали 2,5 млн рублей. Водитель, признанный виновным, не оспаривал свою вину, но считал сумму завышенной, ссылаясь на раскаяние и помощь пострадавшим после аварии.

Суд, учитывая тяжесть вреда здоровью и баланс интересов сторон, взыскал с водителя 800 000 рублей для женщины и 200 000 рублей для мужчины. Также с него взыскана государственная пошлина в размере 3 000 рублей.

Решение суда может быть оспорено в апелляции.