Компенсацию за страдание получат пострадавшие в ДТП в Комсомольске

В Комсомольске-на-Амуре суд рассмотрел дело о компенсации морального вреда после ДТП, сообщает телеграм-канал сообщества судов Хабаровского края.
Двое пострадавших получили серьёзные травмы: один перенёс операцию по восстановлению коленного сустава, второй — удаление почки.
Изначально истцы требовали 2,5 млн рублей. Водитель, признанный виновным, не оспаривал свою вину, но считал сумму завышенной, ссылаясь на раскаяние и помощь пострадавшим после аварии.
Суд, учитывая тяжесть вреда здоровью и баланс интересов сторон, взыскал с водителя 800 000 рублей для женщины и 200 000 рублей для мужчины. Также с него взыскана государственная пошлина в размере 3 000 рублей.
Решение суда может быть оспорено в апелляции.