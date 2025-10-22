Ричмонд
В Хабаровске 24 октября закроют переезд на улице Салтыкова-Щедрина

Ограничение движения связано с проведением дорожных работ.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 24 октября, с 10:30 до 18:30 в Хабаровске будет полностью закрыт для автомобилей железнодорожный переезд на улице Салтыкова-Щедрина. Ограничение движения связано с проведением дорожных работ. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В этот период изменится движение автобуса маршрута № 17 «Госбанк — Спиртзавод». Автобусы будут следовать только до железнодорожного переезда, дальше проехать будет невозможно.

Актуальную информацию о работе общественного транспорта можно узнать на сайте «Транспорт27.рф», через мобильное приложение «Go2bus» или позвонив диспетчеру по круглосуточному телефону 45−00−56.

Также в Хабаровске на пересечении улицы Шеронова и Уссурийского бульвара пройдут ночные ремонтные работы на трамвайных путях и автомобильном переезде. Ремонт запланирован на пять ночей. В эти периоды движение трамваев изменится.