Волгоградцам рассказали, как защитить себя от ботулизма

По данным ВЦИОМ, 85% граждан делают домашние заготовки. В банки закатывают овощи, фрукты, ягоды, грибы, а иногда даже мясо и рыбу. Региональный Роспотребнадзор рассказал о главной угрозе таких продуктов.

Бактерия Clostridium botulinum — очень живучий микроорганизм. В естественной среде ее споры встречаются в почве, на растениях и грибах, в пищеварительной системе животных, рыб и птиц. Они могут находиться в состоянии покоя долгие годы. Но как только споры попадают в безвоздушную среду, например в банку с огурцами, начинается активный рост бактерий, отмечают в ведомстве.

Профилактика опасного заболевания направлена на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм при консервировании.

Так, для закруток нужно выбирать только свежие фрукты и овощи. Нельзя консервировать лежалые и испорченные плоды. Собирая грибы, следует аккуратно срезать их ножки, чтобы в корзину не попала земля.

Перед закруткой важно хорошо промыть фрукты или овощи. При этом лучше использовать щетку.

Банки и крышки нужно обязательно стерилизовать — кипятить не менее 30 минут. Также при консервации нужно использовать соль (не менее 10% соли на 100 г продукта) и уксус.

Содержимое вздутых банок следует сразу выбрасывать. Заготовки лучше не покупать на рынках или у неизвестных продавцов.