Волгоградцам рассказали, как защитить себя от ботулизма

Бактерия Clostridium botulinum — очень живучий микроорганизм. В естественной среде ее споры встречаются в почве, на растениях и грибах, в пищеварительной системе животных, рыб и птиц. Они могут находиться в состоянии покоя долгие годы. Но как только споры попадают в безвоздушную среду, например в банку с огурцами, начинается активный рост бактерий, отмечают в ведомстве.