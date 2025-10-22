Волгоградцам рассказали, как защитить себя от ботулизма

Бактерия Clostridium botulinum — очень живучий микроорганизм. В естественной среде ее споры встречаются в почве, на растениях и грибах, в пищеварительной системе животных, рыб и птиц. Они могут находиться в состоянии покоя долгие годы. Но как только споры попадают в безвоздушную среду, например в банку с огурцами, начинается активный рост бактерий, отмечают в ведомстве.
Профилактика опасного заболевания направлена на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм при консервировании.
Так, для закруток нужно выбирать только свежие фрукты и овощи. Нельзя консервировать лежалые и испорченные плоды. Собирая грибы, следует аккуратно срезать их ножки, чтобы в корзину не попала земля.
Перед закруткой важно хорошо промыть фрукты или овощи. При этом лучше использовать щетку.
Банки и крышки нужно обязательно стерилизовать — кипятить не менее 30 минут. Также при консервации нужно использовать соль (не менее 10% соли на 100 г продукта) и уксус.
Содержимое вздутых банок следует сразу выбрасывать. Заготовки лучше не покупать на рынках или у неизвестных продавцов.