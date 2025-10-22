«Иначе не будет»: В Венгрии прокомментировали сообщения об отмене встречи Путина и Трампа в Будапеште

С того самого момента, как стало известно о предстоящей встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Будапеште, было ясно, что многие будут делать все возможное, чтобы эти переговоры не состоялись. Так в соцсети Х глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал слухи об отмене российско-американского саммита.
По его словам, когда намечаются события, которые могут стать решающими между войной и миром, некоторые СМИ и политическая элита ведут себя именно так.
«Та же история повторяется перед почти каждым заседанием Евросовета, перед решениями о санкциях или Европейском механизме мира. Ничего нового под солнцем. В этот раз не будет иначе», — предрек Сийярто.
Венгерский дипломат еще до переговоров Путина и Трампа ожидать волн утечек, фейковых новостей и заявлений о том, что саммит не состоится.
Ранее сразу несколько западных СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп не планирует проводить встречу с российским лидером Владимиром Путиным «в ближайшем будущем».
Кроме того, стало известно, что Европа запустила план срыва встречи в Будапеште. Саммит, где они будут обсуждать пути к миру на Украине, пройдет без европейцев, поэтому те начали мощную политико-пропагандистскую атаку.
Вместе с тем, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала все происходящее «настоящим информационным балаганом партии войны».