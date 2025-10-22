«Иначе не будет»: В Венгрии прокомментировали сообщения об отмене встречи Путина и Трампа в Будапеште

С того самого момента, как стало известно о предстоящей встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Будапеште, было ясно, что многие будут делать все возможное, чтобы эти переговоры не состоялись. Так в соцсети Х глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал слухи об отмене российско-американского саммита.