Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учёные из IAA обновили протокол на случай обнаружения внеземного разума

Специалисты с 2022 года работали над очередной версией правил по контакту с инопланетным разумом.

Источник: Аргументы и факты

Международная академия астронавтики (IAA) обновила протокол на случай потенциального обнаружения сигнала от внеземных цивилизаций, согласно проекту документа, учёные должны передать информацию о ситуации в ООН и оставить запрос без ответа, пока не будут проведены международные консультации.

Первая версия протокола была разработана в 1989 году. Документ получил признание научного сообщества и неоднократно обновлялся. В 2022 году специальный комитет IAA приступил к очередному пересмотру положений протокола. Это решение объяснялось развитием информационной среды, прогрессом в методологиях поиска и расширением международного участия в этой деятельности.

В новом проекте говорится, что в случае обнаружения внеземного разума специалист должен принять исчерпывающие меры для подтверждения подлинности этого факта, включая вовлечение в процесс других исследователей. Учёным, занимающимся поиском внеземного разума, следует отчитываться о своей деятельности на общественных и профессиональных площадках.

При этом они могут не раскрывать информацию, пока факт контакта с инопланетными цивилизациями не будет подтвержден. Также необходимо четко обозначать спекулятивные выводы или неподтвержденные случаи.

Любые данные, доказывающие существование внеземного разума, требуется надежно сохранять и архивировать с использованием как минимум двух хранилищ, которые находятся в разных географических точках и в форме, позволяющей копировать их. В IАА уточнили, что обсуждение проекта продолжается.

Напомним, ранее астрофизик из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА и Университета Мэриленда Робин Корбет выразил мнение, что инопланетяне до сих пор не связались с землянами, поскольку устали искать. Он считает, что внеземные цивилизации достигли предела своих технологических возможностей и, лишившись интереса к поиску, сдались.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше