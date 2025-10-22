Учёные из IAA обновили протокол на случай обнаружения внеземного разума

Международная академия астронавтики (IAA) обновила протокол на случай потенциального обнаружения сигнала от внеземных цивилизаций, согласно проекту документа, учёные должны передать информацию о ситуации в ООН и оставить запрос без ответа, пока не будут проведены международные консультации.
Первая версия протокола была разработана в 1989 году. Документ получил признание научного сообщества и неоднократно обновлялся. В 2022 году специальный комитет IAA приступил к очередному пересмотру положений протокола. Это решение объяснялось развитием информационной среды, прогрессом в методологиях поиска и расширением международного участия в этой деятельности.
В новом проекте говорится, что в случае обнаружения внеземного разума специалист должен принять исчерпывающие меры для подтверждения подлинности этого факта, включая вовлечение в процесс других исследователей. Учёным, занимающимся поиском внеземного разума, следует отчитываться о своей деятельности на общественных и профессиональных площадках.
При этом они могут не раскрывать информацию, пока факт контакта с инопланетными цивилизациями не будет подтвержден. Также необходимо четко обозначать спекулятивные выводы или неподтвержденные случаи.
Любые данные, доказывающие существование внеземного разума, требуется надежно сохранять и архивировать с использованием как минимум двух хранилищ, которые находятся в разных географических точках и в форме, позволяющей копировать их. В IАА уточнили, что обсуждение проекта продолжается.
Напомним, ранее астрофизик из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА и Университета Мэриленда Робин Корбет выразил мнение, что инопланетяне до сих пор не связались с землянами, поскольку устали искать. Он считает, что внеземные цивилизации достигли предела своих технологических возможностей и, лишившись интереса к поиску, сдались.