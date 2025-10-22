Учёные из IAA обновили протокол на случай обнаружения внеземного разума

Напомним, ранее астрофизик из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА и Университета Мэриленда Робин Корбет выразил мнение, что инопланетяне до сих пор не связались с землянами, поскольку устали искать. Он считает, что внеземные цивилизации достигли предела своих технологических возможностей и, лишившись интереса к поиску, сдались.