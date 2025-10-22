Команда Счастья снимает в Иркутске новый клип

Организатором стала Команда Счастья администрации Иркутска, оператором — Сергей Лаврентьев.
Съемки проходят в разных местах: в студии радио МСМ, на набережной, территории иркутского авиазавода и других локациях, сообщает пресс-служба мэрии.
«Композиция “Счастье летает” была написана в начале этого года. Впервые исполнена на праздновании 105-летия Ленинского округа Иркутска. Это очень добрая песня о том, как мы любим наш город. В течение года выступаем на различных площадках, снимаем видео, чтобы в итоге получить красивый, эмоциональный клип», — отметила советник мэра Инга Корочкина.
Она рассказала, что на одном из форумов Информационно-туристская служба города выступила организатором секции инклюзивного туризма. На нее были приглашены представители регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих». На мероприятии выступила Команда Счастья с композицией «Счастье летает», а также показали видеоролики «Счастья чистой воды» с сурдопереводом.
«Нам очень понравилась эта песня, мы решили ее выучить, присоединиться к съемке клипа и тоже исполнить», — сказала переводчик жестового языка Всероссийского общества глухих Ольга Бахарева.