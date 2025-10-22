Раскрыт неожиданный способ избавиться от последствий переедания

Учёные из Университета Корка (Ирландия) доказали, что физическая активность способна смягчать негативное влияние жирной и сладкой пищи на мозг и настроение. Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Brain Medicine, показало: даже при избытке фастфуда регулярные пробежки эффективно предотвращают развитие депрессивных симптомов, вызываемые рационом с избытком жиров и сахаров.
В ходе эксперимента лабораторные крысы разделялись на группы с разным питанием — обычным и высококалорийным. Части животных предоставлялась возможность ежедневно бегать в колесе. Выяснилось, что крысы, употребляющие жиры и сахар, быстро проявляли признаки депрессивного поведения: снижался их интерес к окружающей среде, отмечалась малая подвижность. Исправить ситуацию помогала только добровольная физическая активность: у таких животных не возникало ни вялости, ни упадка настроения.
Руководитель исследования, профессор Ивонн Нолан, подчёркивает, что регулярное движение работает как природный антидепрессант, помогая поддерживать эмоциональную устойчивость даже на фоне нездорового рациона.
Дополнительно исследователи обнаружили, что фастфуд меняет состав метаболитов кишечной микробиоты, снижая уровень важных для регуляции настроения соединений — ансерина, индол-3-карбоксилата и дезоксиинозина. Однако именно физическая активность способствовала частичному восстановлению этих показателей.
Авторы подчёркивают, что движение остаётся мощным защитным фактором даже при вредных пищевых привычках. Тем не менее, максимальная польза достигается только при сочетании активного образа жизни со сбалансированным и здоровым питанием.
