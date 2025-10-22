Раскрыт неожиданный способ избавиться от последствий переедания

В ходе эксперимента лабораторные крысы разделялись на группы с разным питанием — обычным и высококалорийным. Части животных предоставлялась возможность ежедневно бегать в колесе. Выяснилось, что крысы, употребляющие жиры и сахар, быстро проявляли признаки депрессивного поведения: снижался их интерес к окружающей среде, отмечалась малая подвижность. Исправить ситуацию помогала только добровольная физическая активность: у таких животных не возникало ни вялости, ни упадка настроения.