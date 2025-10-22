Автопродление прав завершается: с января 2026 года водителям придется менять удостоверения в стандартном порядке

Сейчас самое время доставать зимнюю резину, но подходит ли она к новому сезону? Многие водители уверены, что если шины не стерты, можно ездить дальше. Однако срок службы покрышек не бесконечен. Даже при идеальном хранении и небольшом пробеге. Автоэксперт Андрей Ломанов рассказал KP.RU, как определить, когда пора менять комплект.