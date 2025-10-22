Автопродление прав завершается: с января 2026 года водителям придется менять удостоверения в стандартном порядке

С 1 января 2026 года в России прекращается действие правила об автоматическом продлении водительских удостоверений. Об этом сообщил ассистент кафедры административного права Московского государственного юридического университета имени Кутафина Тургунбой Зокиров.
Эксперт уточнил, что временные льготы продолжают действовать для документов, срок которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года включительно. Для таких водительских прав предусмотрено автоматическое продление на трехлетний период.
Как пояснил Зокиров в беседе с ТАСС, если действие удостоверения заканчивается 31 декабря 2025 года, то его законная сила сохранится до 30 декабря 2028 года. Однако для прав, срок которых истекает начиная с 1 января 2026 года, автоматическое продление уже применяться не будет.
Специалист обратил внимание водителей, которые уже воспользовались правом автоматического продления, на необходимость отслеживать дату окончания действия их удостоверений. Эта информация указывается непосредственно в самом документе.
Например, если права должны были стать недействительными 1 января 2023 года, то после продления они действуют до 31 декабря 2025 года, а с 1 января 2026 года такие водительские удостоверения автоматически утрачивают юридическую силу.
Напомним, что с 1 января 2026 года вступит в силу обновленный ГОСТ, предусматривающий введение нескольких новых дорожных знаков и сужение парковочных мест. Среди нововведений — вертикальный знак «Стоп-линия», который будут устанавливать в местах, где невозможно разместить традиционную горизонтальную разметку. Также вводится знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», предназначенный для защиты автомобилей и повышения комфорта движения.
Сейчас самое время доставать зимнюю резину, но подходит ли она к новому сезону? Многие водители уверены, что если шины не стерты, можно ездить дальше. Однако срок службы покрышек не бесконечен. Даже при идеальном хранении и небольшом пробеге. Автоэксперт Андрей Ломанов рассказал KP.RU, как определить, когда пора менять комплект.