В Иркутске стартовал патриотический марафон «Герои памяти достойны»

Торжественная церемония состоялась в школе № 10 имени Пономарева при участии семей погибших военнослужащих, представителей администрации и общественных организаций.
В книгах, изданных при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и администрации Иркутска, собраны истории 172 участников СВО из Сибирского федерального округа. Среди них есть иркутяне: кавалеры ордена Мужества Николай Кожокарь (выпускник школы № 10), Максим Денисов (школа № 5), Павел Калинин (лицей № 2), Роман Ветров (школа № 19), Иван Гарбузов (школа № 64) и Сергей Поливач (уроженец Иркутска, выпускник школы села Мельница).
«Эти Книги Памяти — судьбы и истории наших бойцов, рассказанные их родственниками. Низкий поклон родным и близким за то, что нашли в себе силы поделиться воспоминаниями о жизни и подвигах наших героев. Так же, как наши ребята сегодня бьются за Родину, мы должны защищать и отстаивать правду о происходящих событиях. Чтобы никто и никогда не смог переписать нашу историю. Чтобы наши потомки понимали, за что мы сражаемся сейчас», — подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, на презентации выступили матери героев. Татьяна Денисова рассказала о своем сыне Максиме, который до мобилизации помогал тушить лесные пожары и поддерживал детский дом.
«Максим с детства спешил туда, где трудно. Сначала — в походы первым, потом — на пожары, когда горела тайга. Помню, как на последний Новый год собрал за столом всех — и соседей, и друзей. А через месяц… он уже закрывал собой товарищей. Знаю, что выбрал бы этот путь снова — потому что иначе не мог. Для него честь была не просто словом. И сейчас, когда его сыновья подрастают, я рассказываю им: ваш папа, как богатырь из сказки, только настоящий», — сказала Татьяна Денисова.
Наталия Кожокарь поделилась воспоминаниями о Николае — спортсмене, увлекавшемся паркуром и воркаутом, который спас более 40 сослуживцев при выполнении боевой задачи.
«Коля с детства побеждал в учебе и спорте. Но главную победу он одержал, когда прикрыл отход 40 бойцов. Таким я его и помню — с горящими глазами, говорящим: “Настоящий военный не может оставаться в стороне”, — вспоминает Наталия Кожокарь.
Книги созданы при поддержке семей погибших военнослужащих и администрации Иркутска. Марафон памяти продолжит работу в образовательных учреждениях региона, знакомя молодежь с подвигами земляков.