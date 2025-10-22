В Иркутске стартовал патриотический марафон «Герои памяти достойны»

«Максим с детства спешил туда, где трудно. Сначала — в походы первым, потом — на пожары, когда горела тайга. Помню, как на последний Новый год собрал за столом всех — и соседей, и друзей. А через месяц… он уже закрывал собой товарищей. Знаю, что выбрал бы этот путь снова — потому что иначе не мог. Для него честь была не просто словом. И сейчас, когда его сыновья подрастают, я рассказываю им: ваш папа, как богатырь из сказки, только настоящий», — сказала Татьяна Денисова.