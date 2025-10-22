Ричмонд
IT: в Ирландии в результате беспорядков задержали шесть человек

Беспорядки после сообщения о том, что мигрант изнасиловал девочку.

Источник: Аргументы и факты

В Ирландии начались беспорядки после сообщения о том, что мигрант изнасиловал девочку, информирует Irish Times.

По данным издания, акция протеста была проведена в Саггарте в Южном Дублине неподалёку от государственного центра, где размещают «просителей убежища». В ней прияли участие свыше тысячи человек.

Протестующие подожгли полицейский фургон, а также запускали пиротехнику в сторону правоохранителей.

По информации местной полиции, задержаны шесть человек.

«В результате беспорядков были задержаны шесть человек, а один сотрудник полиции получил медицинскую помощь в связи с травмой ноги», — говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник в местной полиции заявили, что у центра была изнасилована девочка. Подозреваемым является мужчина, который приехал в Ирландию шесть лет назад, но получил отказ в предоставлении международной защиты. При этом он оставался в стране.

Ранее сообщалось, что в Ирландии убили 17-летнего украинца, в совершении преступления подозревают его ровесника из Сомали, который поселился по соседству в центре для несовершеннолетних беженцев.