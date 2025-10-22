В Перми закрыли кофейню из-за нарушений санитарных норм

Сотрудник регионального управления Роспотребнадзора составил протокол, в котором зафиксировано 12 нарушений. Среди них — отсутствие централизованного водоснабжения и санитарных помещений для работников и клиентов, немаркированная пищевая продукция, использование общего инвентаря для уборки, а также допуск к работе персонала без медицинских книжек.