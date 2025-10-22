Ричмонд
В Перми закрыли кофейню из-за нарушений санитарных норм

Заведение не будет работать 70 суток.

Источник: Комсомольская правда

Кофейня «Coffee King» в Перми временно закрыта после проверки, проведенной Роспотребнадзором. Инспекция выявила ряд серьезных нарушений санитарных правил.

Сотрудник регионального управления Роспотребнадзора составил протокол, в котором зафиксировано 12 нарушений. Среди них — отсутствие централизованного водоснабжения и санитарных помещений для работников и клиентов, немаркированная пищевая продукция, использование общего инвентаря для уборки, а также допуск к работе персонала без медицинских книжек.

В отношении владельца кофейни было возбуждено административное дело, а деятельность заведения приостановлена.

На суде предприниматель согласился с результатами проверки, пояснив, что почти все недочеты устранены, за исключением вопроса с водоснабжением — его обещают решить до середины декабря 2025 года.

Дзержинский районный суд города Перми признал бизнесмена виновным по статье — за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований в заведении общественного питания. В качестве наказания назначено приостановление работы кофейни на 70 суток. Решение суда пока не вступило в силу.