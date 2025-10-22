В Перми закрыли кофейню из-за нарушений санитарных норм

Кофейня «Coffee King» в Перми временно закрыта после проверки, проведенной Роспотребнадзором. Инспекция выявила ряд серьезных нарушений санитарных правил.
Сотрудник регионального управления Роспотребнадзора составил протокол, в котором зафиксировано 12 нарушений. Среди них — отсутствие централизованного водоснабжения и санитарных помещений для работников и клиентов, немаркированная пищевая продукция, использование общего инвентаря для уборки, а также допуск к работе персонала без медицинских книжек.
В отношении владельца кофейни было возбуждено административное дело, а деятельность заведения приостановлена.
На суде предприниматель согласился с результатами проверки, пояснив, что почти все недочеты устранены, за исключением вопроса с водоснабжением — его обещают решить до середины декабря 2025 года.
Дзержинский районный суд города Перми признал бизнесмена виновным по статье — за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований в заведении общественного питания. В качестве наказания назначено приостановление работы кофейни на 70 суток. Решение суда пока не вступило в силу.