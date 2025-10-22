Росавиация ввела ограничения на полёты в аэропортах Владикавказа и Грозного

Временные ограничения в работе двух российских аэропортах утром в среду 22 октября. Об этом информирует пресс-служба Росавиации. Речь идёт об аэропортах Владикавказа и Грозного.
«Аэропорты Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в релизе ведомства, опубликованном в Telegram-канале.
Оба аэропорта не выпускают и не отправляют самолёты из соображений безопасности.
Накануне сообщалось, что ещё два российских аэропорта — в Пензе и в Пскове — прекратили принимать и отправлять самолёты в ночь на среду 22 октября.
Также сообщалось, что вечером 21 октября в Пулково внезапно ввели ограничения на прием и выпуск самолетов, а пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании.
Ранее сообщалось, что семь российских аэропортов временно прекращали отправлять и принимать самолёты в ночь на субботу, 18 октября. Такая мера была предпринята в целях обеспечения безопасности.