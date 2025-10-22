Атмосферные, но зловещие пейзажи: фоторепортаж туманного утра 22 октября в Новосибирске

Утро среды, 22 октября 2025 года, в Новосибирске началось с атмосферного, но зловещего зрелища: город окутал плотный, молочно-белый туман. Знакомые пейзажи, очертания зданий, огни фонарей и автомобильных фар растворились в пелене, приобретая сюрреалистичный и немного мистический вид. В связи с резким ухудшением видимости жителей призывают быть предельно внимательными и осторожными. Автомобилистам рекомендуется соблюдать дистанцию, снизить скорость и использовать противотуманные фары. Пешеходам для безопасности следует переходить дорогу только в установленных местах, убедившись, что их пропускают, и иметь на одежде световозвращающие элементы. Сегодня синоптики сообщают — в течение дня температура будет колебаться от −1°C до +3°C. Осадков не ожидается, однако при таких температурах и высокой влажности на дорогах и тротуарах возможно образование гололедицы. «МК в Новосибирске» публикует фоторепортаж туманного утра.