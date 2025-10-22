Ричмонд
Блогер Александр Шпак* стал фигурантом нового уголовного дела

Блогер Шпак*, осуждённый заочно, снова в розыске.

Источник: Комсомольская правда

Блогер Александр Шпак* признанный в России иностранным агентом и заочно приговорённый к восьми годам колонии за распространение фейков о российской армии, стал фигурантом нового уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В отношении Шпака, он же Мещанский-Шпак*, возбуждено новое уголовное дело», — сказал собеседник, не уточняя деталей.

При этом, согласно базе розыска МВД, заочно осуждённого блогера вновь объявили в розыск. Впервые он появился в этой базе в январе прошлого года.

Как писал сайт KP.RU, в сентябре прошлого года Басманный суд Москвы заочно приговорил Шпака* к лишению свободы за распространение фейков об армии России. Треш-блогер был признан виновным, ему назначили наказание в виде восьми лет колонии общего режима, а также на четыре года запретили администрировать интернет-ресурсы.

*Внесен в реестр иностранных агентов.